Живущие в ЕС британцы могут лишиться своих пенсий

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Тысячи британских граждан, которые проживают на территории Евросоюза , могут потерять доступ к своей пенсии, если только Британия и ЕС не договорятся о продолжении выплат после Brexit, передает Bloomberg

Менее чем за год до официальной даты выхода обе стороны даже не начали обсуждать вопрос о трансграничных финансовых услугах, в результате чего пенсионеры потеряли уверенность в свое будущем. По словам Ники Моргана, председателя Комитета по казначейству парламента, в Европе за границей проживают 38 млн человек, которые ведут дела с британскими страховщиками. В Испании проживает самое большое количество британцев, которые могут потерять свои пенсии, если Брюссель и Лондон не договорятся о правах паспортизации для финансовых компаний.

Без сделки страховщики не смогут отправлять платежи в страны ЕС. Правительство премьер-министра Терезы Май в настоящее время даже не настаивает на сохранении прав паспортизации после Brexit, а финансовые компании в значительной степени больше не надеются, что это станет частью окончательной сделки. Хотя переходный период, который длится до декабря 2020 года, должен предоставить больше времени для пересмотра торговых отношений с ЕС, пенсии, скорее всего, станут частью спора о доступе британских компаний к европейским рынкам.