В Железнодорожном районе Самары ликвидируют незаконные автостоянки

В Железнодорожном районе Самары всерьёз взялись за нечистых на руку дельцов, развернувших свой бизнес на незаконно захваченных землях. Речь прежде всего идёт о самодеятельных автостоянках, хозяева которых до сих пор отделывались лишь административными штрафами. Более жесткие меры позволят пресечь нарушения закона на корню.

В двери этой проржавевшей «Газели» рука закона стучалась неоднократно. Знававший лучшие дни автомобиль предприимчивые люди превратили в сторожку. Здесь взималась плата за парковку. Сейчас рабочие обрезают незаконно подведённый к сторожке электрокабель. Света больше не будет. Выйти из тени хозяевам автостоянки помогут теперь правоохранители.

Между тем Кодекс об административных правонарушениях такую деятельность трактует как незаконный захват земельного участка. Территорию размером 20х60 м дельцы обнесли сеткой рабицей. Тридцать парковочных мест могли бы стать основой для накопления солидного капитала, но тут вмешался закон.

Всего у правоохранителей есть данные о 14 незаконных автостоянках в Железнодорожном районе областного центра. Парковка на Дзержинского, 27б пала от карающей руки закона первой. Остальным пока отправляют предупреждения, составляют протоколы, выписывают штрафы.