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Обвиняемую в убийстве сожителя будут судить в Шолоховском районе
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Обвиняемую в убийстве сожителя будут судить в Шолоховском районе 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
52-летнюю жительницу Шолоховского района Ростовской области будут судить за убийство сожителя.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, женщине инкриминируется ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 3 апреля в хуторе Антиповском обвиняемая в ходе ссоры с сожителем на почве распития спиртных напитков несколько раз ударила его ножом.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время дело жительницы Шолоховского района с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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