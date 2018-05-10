Обвиняемую в убийстве сожителя будут судить в Шолоховском районе

52-летнюю жительницу Шолоховского района Ростовской области будут судить за убийство сожителя.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, женщине инкриминируется ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 3 апреля в хуторе Антиповском обвиняемая в ходе ссоры с сожителем на почве распития спиртных напитков несколько раз ударила его ножом.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время дело жительницы Шолоховского района с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.