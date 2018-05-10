О культуре и традициях Финляндии расскажут в библиотеке на проспекте Мира

Видеолекция «Целебная сила отдыха в Стране тысячи озер», посвященная путешествию по Финляндии , состоится в библиотеке им. Пабло Неруды на проспекте Мира в ближайшее воскресенье, 13 мая.

— Гости узнают о музыкальных фестивалях, кулинарных традициях страны, а также полезную информации об отдыхе в Финляндии для любителей путешествий, — сообщили в библиотеке.

Вход для гостей свободный; организаторы просят заранее зарегистрироваться. Начало мероприятия в 15.00 по адресу проспект Мира, д. 180; телефон для справок 8 (495) 683-46-07. (иб)