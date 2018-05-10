Мастерские художественной ковки и литья на Новосходненском шоссе будут сохранены 

Кроме того, градостроительно-земельная комиссия столицы предоставит мастерским участок для строительства кузнечных цехов.
В комиссии отметили, что новые цехи позволят предприятию сохранить и модернизировать имеющиеся производственные мощности.
ООО «Художественные ковка и литье» является уникальным предприятием, на котором работает порядка 40 мастеров, возродивших и развивающих кузнечный промысел.
Специалисты мастерских активно участвуют в реставрации исторических памятников в столице. Так, например, мастера занимались восстановлением оконных решеток и ограждений алтаря храма святых Бориса и Глеба, воссозданием купольных крестов храма святой Троицы в Хохлах, а также воссозданием интерьерных светильников здания МИД России.