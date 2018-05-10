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В Пензенской области выясняют причины смерти школьника во время эстафеты
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В Пензенской области выясняют причины смерти школьника во время эстафеты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего школьника в Бессоновском районе Пензенской области во время спортивной эстафеты, посвященной Дню Победы, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя регионального СУСК Татьяна Махницкая.
Она уточнила, что инцидент произошел днем 8 мая.
"По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса пробежал буквально 100 метров и упал. Ему пытались помочь работники амбулатории, которая находилась рядом, и прибывшая бригада скорой помощи, однако реанимационные мероприятия в течение часа ни к чему не привели", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что причина и все обстоятельства смерти мальчика устанавливаются в ходе проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
"По предварительной информации, школьник не состоял на учете (у врачей), на состояние здоровья перед спортивными соревнованиями не жаловался", — добавила Махницкая.
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