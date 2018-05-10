В Пензенской области выясняют причины смерти школьника во время эстафеты

Она уточнила, что инцидент произошел днем 8 мая.

"По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса пробежал буквально 100 метров и упал. Ему пытались помочь работники амбулатории, которая находилась рядом, и прибывшая бригада скорой помощи, однако реанимационные мероприятия в течение часа ни к чему не привели", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что причина и все обстоятельства смерти мальчика устанавливаются в ходе проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

"По предварительной информации, школьник не состоял на учете (у врачей), на состояние здоровья перед спортивными соревнованиями не жаловался", — добавила Махницкая.