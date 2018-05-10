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В Екатеринбурге откроется третий этаж хосписа, который ремонтировали волонтёры
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В Екатеринбурге откроется третий этаж хосписа, который ремонтировали волонтёры 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Завтра откроется третий этаж городского хосписа, рассчитанный на 30 пациентов. Первые два этажа начали работать в июле 2016 года, а год назад глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вместе с главврачом решили отремонтировать и заброшенный третий этаж. Всё делалось силами волонтёров и благотворителей.
— Когда сделали 2 этажа хосписа, поняли, что коек не хватает, потому что онкология — одна из основных причин смертности в Свердловской области, — сказал E1.RU Ройзман. — Кроме онкологии, много людей с инсультами в тяжёлой ситуации, которые мучаются не меньше, просто сказать об этом не могут. Мы решили привести в порядок третий этаж. Собрали субботник, вышли человек 150, разобрали всё, вывезли несколько КамАЗов мусора.
К делу подключились депутаты и бизнесмены — поставили окна, отремонтировали палаты, провели вентиляцию и интернет и так далее.
— Я со всеми разговаривал сам. Иногда люди приходят и спрашивают, чем помочь, — говорит Ройзман. — Хоспис — это частно-государственное партнёрство. Хосписа без государства не бывает, потому что оно берёт на себя обезболивание. А всё остальное берут на себя просто люди. Москвичи говорят, что если не считать их хоспис, то наш — лучший в стране. От нас и до Владивостока уже нет ничего подобного.
5 мая на последнем субботнике волонтёры окончательно привели всё в порядок. С завтрашнего дня третий этаж может принимать пациентов, дальше в планах, по словам Ройзмана, создание выездной хосписной службы.
Официальное открытие состоится 11 мая в 16:00.
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