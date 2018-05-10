Недельная инфляция осталась на уровне 0,1% десятую неделю подряд

Инфляция в России в удлиненный из-за праздников расчетный период с 29 апреля по 7 мая осталась на уровне 0,1% — десятую неделю подряд, сообщил Росстат . Таким образом, инфляция с начала года составила 1,3%, инфляция в годовом расчете — 2,4%.

Статистическая служба зарегистрировала повышение цен на автомобильный бензин сразу на 1,0% после трех недель роста по 0,4%, на дизтопливо — на 0,9%.

Ослабление рубля в начале апреля в результате новых санкций США пока не привело к значимому изменению инфляционной динамики. Оно может начать сказываться на инфляции уже в мае, отмечали аналитики и эксперты ЦБ

ЦБ в заявлении по итогам совета директоров 27 апреля, на котором оставил ставку на уровне 7,25%, констатировал, что «годовая инфляция остается на низком уровне», но «произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции».