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Недельная инфляция осталась на уровне 0,1% десятую неделю подряд
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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

Недельная инфляция осталась на уровне 0,1% десятую неделю подряд 

Ведомости 1 час назад
Инфляция в России в удлиненный из-за праздников расчетный период с 29 апреля по 7 мая осталась на уровне 0,1% — десятую неделю подряд, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция с начала года составила 1,3%, инфляция в годовом расчете — 2,4%.
Статистическая служба зарегистрировала повышение цен на автомобильный бензин сразу на 1,0% после трех недель роста по 0,4%, на дизтопливо — на 0,9%.
Ослабление рубля в начале апреля в результате новых санкций США пока не привело к значимому изменению инфляционной динамики. Оно может начать сказываться на инфляции уже в мае, отмечали аналитики и эксперты ЦБ.
ЦБ в заявлении по итогам совета директоров 27 апреля, на котором оставил ставку на уровне 7,25%, констатировал, что «годовая инфляция остается на низком уровне», но «произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции».
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