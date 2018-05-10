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Диагностику меланомы проведут в Центре дерматологии и косметологии
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Диагностику меланомы проведут в Центре дерматологии и косметологии 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
«День диагностики меланомы» пройдет в Московском научно-практическом Центре дерматовенерологии и косметологии 21 мая. По традиции такая акция проводится каждый третий понедельник мая.
Начиная с восьми утра и до восьми вечера, врачи-дерматовенерологи и косметологи будут вести бесплатный прием. Пациенты смогут получить консультацию от специалистов и пройти обследование родинок.
— Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых случаев заболевания меланомой, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» пресс-секретарь Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии Наталья Тимашова, — Меланома является одной из наиболее опасных злокачественных опухолей, которая быстро дает метастазы. Статистика неумолима: 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего выявления болезни, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев.
По словам экспертов, факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости, очень много. Сюда входит и ухудшение экологической ситуации, и увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, или использование средств с низким фактором защиты, а также активное посещение солярия.
— В «День диагностики меланомы» наши врачи проведут скрининг всех обратившихся за консультацией пациентов, который позволит выявить людей с подозрением на меланому или с меланомой на ранних стадиях развития, — добавила Тимашова.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 17 мая записаться по телефону горячей линии: 8 (800) 200-03-45.
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