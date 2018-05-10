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Отбивали «звезду» как могли
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Отбивали «звезду» как могли 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Утром 9 мая в Днепре прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Среди желающих возложить цветы к мемориалу оказались члены запрещенной организации «Союза советских офицеров», которые спровоцировали потасовку. Возложение цветов возле танка обратилось побоищем.
Конфликт начался возле памятника генералу Ефиму Пушкину, куда пришли возложить венок представители запрещенной судом организации «Союза советских офицеров». Полиция не допустила их к мемориалу и попросила подождать, на что глава сообщества Виктор Марченко начал возмущаться о беззаконии правоохранителей и пригрозил перекрыть проспект. Несмотря на запрет служителей порядка, члены «Союза» стали прокладывать путь к монументу, чтобы возложить свою «звезду». Патрульные воспрепятствовали им, что заметили пенсионерки, пришедшие на акцию.
Разъяренные бабушки кинулись оказывать поддержку представителям запрещенного сообщества, напав на правоохранителей, попутно обсыпая их ненормативной лексикой. В результате «советские офицеры» таки протолкнулись со своим венком к танку, после чего отправились в направлении мемориала Славы.
Напомним, все началось со словесной перепалки между полицейскими и членами «Союза советских офицеров». Последние утверждали, что подавали заявку и все утвердили, однако правоохранители запретили участникам подходить к памятнику. Также в центре украинской столицы не обошлось без драк: кадры столкновения на скандальной акции «Бессмертный полк» появились в Сети. К счастью, патрульные успели разнять участников потасовки.
Как сообщалось, 9 мая, в Москве на Красной площади во время празднования Дня Победы президентская охрана жестоко обошлась с ветераном, который стоял на пути у Путина. Пенсионера, который попался под ноги российскому агрессору, бесцеремонно спихнули от президентской колонны.
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