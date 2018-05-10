Ещё
МГИК утвердил формы документов для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МГИК утвердил формы документов для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Такое решение было принято в ходе заседания МГИК.
Так, на заседании была утверждена форма протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра. Комиссия также утвердила форму протокола в машиночитаемом виде.
Кроме этого, комиссия установила форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы. Форма установлена и в машиночитаемом виде.
Также Мосгоризбирком утвердил инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств бюджета города Москвы, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти города Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Незаконный вывоз в Шанхай орденов и нагрудных знаков времен СССР пресекли на Шереметьевской таможне Столкнувшийся с фурой на ж/д переезде в Подмосковье подвижной состав не принадлежит РЖД В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении автопроизводителей от налога на имущество организаций
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции568
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1259
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала674
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение