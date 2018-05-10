МГИК утвердил формы документов для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра

Такое решение было принято в ходе заседания МГИК.

Так, на заседании была утверждена форма протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра. Комиссия также утвердила форму протокола в машиночитаемом виде.

Кроме этого, комиссия установила форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы . Форма установлена и в машиночитаемом виде.

Также Мосгоризбирком утвердил инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств бюджета города Москвы, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти города Москвы.