Фундамент церкви XVII века обнаружили археологи в центре Москвы

Археологи при раскопках в центре Москвы обнаружили фундамент церкви XVII века, участок булыжной мостовой и ряд артефактов, среди которых осколок зенитного снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

«Во время археологических работ на пересечении Армянского и Малого Златоустинского пер. специалисты нашли остатки фундамента каменной церкви XVII века, освященной в честь Николая Чудотворца, участок булыжной мостовой и ряд артефактов, в том числе осколок зенитного снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили на глубине около 1 м. Раскопки проводились в рамках программы благоустройства городских улиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения работ участок мостовой будет музеефицирован, а находки передадут в музеи.

В пресс-службе Мосгорнаследия напомнили, что ранее в районе Златоустинских пер. обнаружили также остатки ограды знаменитого Златоустовского монастыря, белокаменные надгробия и другие артефакты.