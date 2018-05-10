Открытие 23-й международной выставки АРХ Москва

16 мая приглашаем вас на пресс-конференцию и официальное открытие 23-й международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва , которая будет проходить в Центральном Доме художника на Крымском Валу.

Время: 16 мая, 14.00 Место: Москва, Крымский Вал, д. 10, Лекторий МКА (зал 17, 3 этаж)

14.00 — пресс-конференция с участием С. О. Кузнецова

16.00 — торжественное открытие выставки

Напомним, что регистрация для специалистов будет открыта до 15 мая;

если Вы планируете купить билет, предлагаем сделать это помощью нашего сайта — в наличии обычные билеты для однократного посещения выставки, а также абонементы на все пять дней;

Выставка АРХ Москва будет идти пять дней. В программе будут проходить множество образовательных мероприятий — мастер-классы, лекции, семинары, круглые столы. При поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы пройдут сразу несколько встреч.

18 мая на презентации «Нетиповое типовое» будет представлен проект реновации жилых кварталов района Головинский г. Москвы. Также студенты архитектурного факультета НИУ МГСУ представят свои дипломные работы. Время проведения: 11.30 — 12.30.

В этот же день состоится презентация работ лауреатов конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию реновации жилищного фонда в Москве на примере квартала 20–21 района Черемушки . Напомним, смотр-конкурс ранее проходил в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива». Время проведения: 12.30 — 13.30.

Форма для аккредитации: http://www.archmoscow.ru/rus/presse/akkreditacziya.html