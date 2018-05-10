Эксперты оценили публичную активность заместителей глав регионов ЮФО

«В качестве количественного критерия оценки применяли два параметра: количество инициированных исследуемыми лицами инфоповодов (медиаволн или „волн“) и последовавших за ними публикаций в СМИ (»выходов»). Соотношение вторых к первым обозначали как «индекс», демонстрирующий уровень интереса прессы к событию, его резонансности», — прокомментировали в «ЦПИТ».

Астраханскую область, Эксперты, в качестве проблемных регионов с точки зрения медийности вторых лиц управленческих команд, назвали Адыгею Калмыкию , где в целом спектр активности невелик и освещение носит достаточно формальный характер формата отчетов пресс-служб.

Республика Адыгея

Здесь основной общественный интерес вызывает деятельность Широковой в связи с работой с детьми-сиротами, инвалидами, подготовки к ГТО и общественными мероприятиями. Сапиев положительно упоминается в контексте развития взаимоотношений с Турцией

Астраханская область

Деятельность Султанова позитивно и нейтрально освещена в свете ремонта инфраструктуры, благоустройства территорий, работе с льготниками и многодетными семьями.

Лидером по вниманию СМИ является Шкарин, о котором большинство публикаций были позитивны, касались успехов здравоохранения. Негатив отмечен проблемой грибкового поражения местной больницы. В тройку лидеров по медийности в области входят Блошкин (проекты «Единой России» ) и Харичкин (спорт, транспортные вопросы). Аутсайдром медийной представленности является Беков.

Республика Калмыкия

Основной вклад в представленность в СМИ региона сделал Бадмаев, имеющий позитивные или нейтральные оценки в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства, общественной деятельности.

Лидером по медийному освещению кубанских СМИ является Алексеенко, позитивное упоминание которого связано с решением давно накопившихся проблем долгостроев и дольщиков. На второй позиции — Коробка (развитие сельского хозяйства, рыбных ресурсов) и Долуда (развитие казачества). Третью позицию занимает Минькова (образование, культура, медицина края). Минимальный общественное обсуждение вызывает деятельность Галась (финансовые вопросы, задолженности, инвестиции).

В Крыму основной медийный вклад обеспечен деятельностью Михайличенко, контролирующего инцидент с задержанием Украиной керченских рыбаков. На второй позиции — Мурадов с вопросами взаимоотношений с татарами, Крымского экономического форума и др.

В городе федерального подчинения абсолютным лидером медиаактивности является Базаров, деятельность которого охватывает широкий спектр тем: организация выборов, газификация, водоснабжение, водоотведение, транспортные вопросы городского хозяйства, трасса «Таврида».

Здесь тройку лидеров по медиаактивности составили Гончаров (нерешенные проблемы с ростовскими дольщиками, вопросы агропроизводства), Молодченко (туризм, банковская деятельность) и Гуськов (спортивная тематика, чемпионат мира по футболу).