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Пенс высказался за закрытие расследования по «российскому делу»
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Пенс высказался за закрытие расследования по «российскому делу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что пришло время завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы США. Об этом сообщает NBC News.
"Уже прошел год с начала расследования. Наша администрация предоставила более млн документов. Я думаю, что настало время завершить данное разбирательство", — сказал Пенс.
Однако, он также добавил, что администрация США «продолжает сотрудничать» со следствием.
Ранее сообщалось, что Мюллер отказался принять от президента США Дональда Трампа письменные показания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США.
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