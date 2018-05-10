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Пенс считает, что пришло время завершить расследование спецпрокурора США по России
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Пенс считает, что пришло время завершить расследование спецпрокурора США по России 

ТАСС 38 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что настала пора завершить расследование, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер в связи с утверждениями о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Такое мнение он высказал в четверг в интервью телекомпании NBC.
"Уже прошло около года с момента начала расследования, — указал он. — Наша администрация предоставила более миллиона документов, мы полностью сотрудничаем [со следствием]". «Я думаю, что настало время завершить» данное разбирательство, отметил вице-президент, добавив, что такой исход был бы в интересах США.
"Я бы хотел очень уважительно призвать спецпрокурора и его команду к тому, чтобы завершить их работу", — добавил он. Пенс также уточнил, что администрация США в любом случае «продолжает сотрудничать» со следствием.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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