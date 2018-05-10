Пенс считает, что пришло время завершить расследование спецпрокурора США по России

"Уже прошло около года с момента начала расследования, — указал он. — Наша администрация предоставила более миллиона документов, мы полностью сотрудничаем [со следствием]". «Я думаю, что настало время завершить» данное разбирательство, отметил вице-президент, добавив, что такой исход был бы в интересах США.

"Я бы хотел очень уважительно призвать спецпрокурора и его команду к тому, чтобы завершить их работу", — добавил он. Пенс также уточнил, что администрация США в любом случае «продолжает сотрудничать» со следствием.