Курянин обнаружил 35 боеприпасов 

Взвывотехники вывезли снаряды на спецполигон для уничтожения
10 мая на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной Войны. По указанному адресу оперативно выехали полицейские и группа спецработ Аварийно-спасательной службы. Как выяснилось, боеприпасы нашёл местный житель в лесном массиве вблизи н.п. Кировки Тимского района.
В пресс-службе МЧС пояснили, что найдены 32 артснаряда, а также прочие ВОП — 3 штуки, которые были изъяты взрывотехниками и вывезены на спецполигон «Постоялые дворы».