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Курянин обнаружил 35 боеприпасов
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Курянин обнаружил 35 боеприпасов 

Курские известия 40 минут назад
Фото: Курские известия
Взвывотехники вывезли снаряды на спецполигон для уничтожения
10 мая на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной Войны. По указанному адресу оперативно выехали полицейские и группа спецработ Аварийно-спасательной службы. Как выяснилось, боеприпасы нашёл местный житель в лесном массиве вблизи н.п. Кировки Тимского района.
В пресс-службе МЧС пояснили, что найдены 32 артснаряда, а также прочие ВОП — 3 штуки, которые были изъяты взрывотехниками и вывезены на спецполигон «Постоялые дворы».
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