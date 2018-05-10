Курянин обнаружил 35 боеприпасов

Взвывотехники вывезли снаряды на спецполигон для уничтожения

10 мая на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной Войны. По указанному адресу оперативно выехали полицейские и группа спецработ Аварийно-спасательной службы. Как выяснилось, боеприпасы нашёл местный житель в лесном массиве вблизи н.п. Кировки Тимского района.