Зарубил топором: жителя Вознесенского района подозревают в убийстве брата

Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве родного брата.

Установлено, что 61-летний потерпевший приехал в гости к своему брату в село Мотызлей Вознесенского района. В ночь на 8 мая между мужчинами произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой хозяин дома несколько раз ударил гостя топором по голове.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Сообщается, что между родственниками были неприязненные отношения, старший брат при каждой встрече упрекал младшего и устраивал скандалы.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, жителя Уренского признали виновным в убийстве инвалида.