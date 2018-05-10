Рост геополитических рисков позитивно влияет на цены драгметаллов, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»

Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием небольшого ослабления курса доллара США и роста геополитических рисков после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее стоимость золота по-прежнему сильно зависит от уровня процентных ставок и политики ФРС США . Недавнее укрепление курса доллара и резкий рост процентных ставок оказывают негативное влияние на цены золота, несмотря на снижение фондового рынка и рост геополитических рисков.

Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах не изменились, запасы в платиновых и палладиевых ETF-фондах упали. По данным WGC, приток запасов в золотых ETF-фондах в апреле 2018 г. составил 72,2 т, что стало максимальным значением за последний год. Наибольший прирост запасов показали североамериканские и европейские фонды, немного меньший приток наблюдался в азиатских фондах. Объём запасов золота во всех ETF-фондах мира составляет 2481 т.

По оценке GFMS, политическая неопределённость, поддерживающая инвестиционный спрос в физическое золото и в ETF-фонды, может оказать значительную поддержку ценам золота до конца 2018 г. Среднегодовая стоимость золота в 2018 г. ожидается на уровне 1360$, при этом возможны кратковременные скачки цен до уровня 1500$ при усилении макроэкономических и геополитических рисков, основным источником которых является политика США . Аналитики ожидают восстановления инвестиционного потока в ETF-фонды до 350 т, а также возобновления покупок золота Банком Китая

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший период понизились, за исключением подросших цен на платину, объёмы торгов остаются средними. Курс юаня к доллару США укрепился. По оценке China Gold Association, в 1 кв. 2018 г. потребление золота в Китае сократилось на 5,4% к аналогичному периоду 2017 г. и составило 285 т, а производство драгметалла выросло на 1,9% до 113,4 т.

Импорт золота в Индию в апреле 2018 г. понизился до 57 т, а спрос оставался подавленным на фоне резкого роста внутренних цен из-за ослабления курса рупии. По данным GFMS, импорт золота в страну за 4 мес. 2018 г. снизился на 34% к аналогичному периоду 2017 г. до 220,1 т. В мае ожидается небольшой рост импортных поставок. Цены на золото вернулись к уровню $1318 под влиянием ослабления курса доллара США и роста геополитических рисков. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1305-1290, уровни сопротивления — $1320-1345. Цены на серебро в корреляции с рынком золота подросли к уровню $16,67. Отношение золота к серебру составляет 79,42 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,36 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре — $16,40-16,14, уровни сопротивления — $16,85-17,0.

Цены на платину в корреляции с ростом на рынке золота вернулись к уровню $922. Спред между золотом и платиной составляет $402/унция. Спред между платиной и палладием составляет $65/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине — $909-895, уровни сопротивления — $930-940. Цены на палладий в корреляции с прочими рынками драгоценных металлов восстановились до уровня $976. Переключение потребителей на использование платины способствует слому растущего тренда. Ближайшие уровни поддержки в палладии — $962-936, уровни сопротивления — $982-999.