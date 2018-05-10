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Хирурги придумали тренировки на 3D-сердцах перед настоящей операцией
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Хирурги придумали тренировки на 3D-сердцах перед настоящей операцией 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Врачи детской больницы Alder Hey в Ливерпуле придумали способ гарантировать практически 100-процентый успех операции на сердце у маленьких пациентов. Перед тем, как провести настоящее хирургическое вмешательство, они тренируются на искусственных органах, напечатанных на 3D-принтере.
Как рассказал глава отделения педиатрической кардиохирургии Рафаэль Герреро, сначала ребенок проходит всестороннее обследование, и на основе полученных данных создается виртуальная модель его сердца. Затем на 3D-принтере печатается его полноразмерная копия, при этом врачи могут сами определять, из какого материала сделать тот или иной участок органа, в какой цвет окрасить ту часть, где требуется вмешательство хирурга. Наличие такой модели позволяет задолго до входа в операционную разработать стратегию лечения того или иного заболевания, сократить время операции, а главное риски для здоровья и жизни пациента. Такой инновационный подход гарантирует успех в 99 процентах случаев, чем весьма довольны родители больных детей.
В 2017 году в Alder Hey провели 40 операций, предварительно потренировавшись на искусственных сердцах. Цифра небольшая, при том, что ежегодно больница принимает около 270 тысяч пациентов. Однако надо учитывать, что каждый раз на 3D-принтере печатается точная копия больного органа, и этот процесс нельзя поставить на конвейер.
Интересно, что до такого метода додумались не только в Великобритании. В аргентинском городе Гаррахан пошли тем же путем. «Это дает нам возможность буквально взять сердце пациента в руки и определить стратегию во время операции», — рассказал доктор Гарсиа Делусис. По его словам, трехмерная печать позволяет не только сократить риски для пациентов, наглядно объяснить им и членам их семей, как будет проходить хирургическое вмешательство, но и обучить будущих хирургов без участия в настоящей операции, как это происходит сегодня. «Эта технология не имеет ограничений», — уверен Делусис.
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