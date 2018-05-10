Хирурги придумали тренировки на 3D-сердцах перед настоящей операцией

Врачи детской больницы Alder Hey в Ливерпуле придумали способ гарантировать практически 100-процентый успех операции на сердце у маленьких пациентов. Перед тем, как провести настоящее хирургическое вмешательство, они тренируются на искусственных органах, напечатанных на 3D-принтере.

Как рассказал глава отделения педиатрической кардиохирургии Рафаэль Герреро, сначала ребенок проходит всестороннее обследование, и на основе полученных данных создается виртуальная модель его сердца. Затем на 3D-принтере печатается его полноразмерная копия, при этом врачи могут сами определять, из какого материала сделать тот или иной участок органа, в какой цвет окрасить ту часть, где требуется вмешательство хирурга. Наличие такой модели позволяет задолго до входа в операционную разработать стратегию лечения того или иного заболевания, сократить время операции, а главное риски для здоровья и жизни пациента. Такой инновационный подход гарантирует успех в 99 процентах случаев, чем весьма довольны родители больных детей.

В 2017 году в Alder Hey провели 40 операций, предварительно потренировавшись на искусственных сердцах. Цифра небольшая, при том, что ежегодно больница принимает около 270 тысяч пациентов. Однако надо учитывать, что каждый раз на 3D-принтере печатается точная копия больного органа, и этот процесс нельзя поставить на конвейер.