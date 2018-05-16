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В Оренбургской области возбудили дело в отношении водителя, врезавшегося в машину ДПС
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В Оренбургской области возбудили дело в отношении водителя, врезавшегося в машину ДПС 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ГТРК Новосибирск
ОРЕНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Управление СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении водителя, который на своем автомобиле врезался в машину дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером 13 мая в поселке Южный Урал сотрудники ДПС Оренбурга заметили автомобиль Citroën, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Требование инспектора ДПС остановиться мужчина проигнорировал, поэтому полицейские начали преследование. Пытаясь уйти от погони, Citroën врезался в машину ДПС, которая ехала во встречном направлении, отметили в УМВД. По предварительным данным полиции, водитель был пьян.
В результате ДТП пострадали четыре человека: двое сотрудников полиции, а также водитель и пассажир Citroën.
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия с участием автомобилей ДПС и Citroën по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти». По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний местный житель", — сообщили в следственном управлении СК.
Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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