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Пьяный водитель устроил ДТП и подрался с полицейскими
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Пьяный водитель устроил ДТП и подрался с полицейскими 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Получив информацию о поломавшем металлическое ограждение автомобиле, сотрудники ДПС выехали на место происшествия и обнаружили убегающего от них нетрезвого водителя, виновного в аварии, случившейся в Омске в минувшее воскресенье, 13 мая. Полицейские быстро догнали беглеца, однако тот не собирался сдаваться и устроил с сотрудниками органов правопорядка потасовку, в результате которой буяна скрутили и усадили в патрульную машину.
Дебошир, однако, не утихомирился и умудрился выбросить служебный планшет из служебного автомобиля. В дальнейшем задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование, так что теперь ему грозят сразу несколько наказаний: денежные штрафы за неповиновение полицейским и езду в состоянии алкогольного опьянения, а также лишение автомобильных прав.
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