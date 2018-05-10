Сотрудники культурного центра «Братеево» выступили для участников «Бессмертного полка»

Специалисты дома культуры «Братеево» выступили во время шествия «Бессмертного полка» в День Победы.

«Создавали настроение», — так комментируют участники мини-выступления для москвичей на Тверской улице в минувшую среду. Сотрудники культурного центра района организовали камерный оркестр с четырьмя солистами и баянистом, исполнив известные военные песни для участвующих в памятном шествии.

— Мы определили для себя небольшую точку, где собрались и исполнили песни для участников «Бессмертного полка». Наш баянист аккомпанировал, а мы исполняли известные военные песни, создавая «победное» настроение, — поделилась впечатлениями с нашей редакцией менеджер по культурно-массовому досугу КЦ «Братеево» Надежда Илюшина. — Было приятно видеть, что очень многие участники «подхватили» музыкальное настроение и исполняли песни вместе с нами.

Фото: КЦ «Братеево».