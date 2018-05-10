Россия демонстрирует силу!

9 мая в России состоялся большой военный парад в честь победы, одержанной Советским Союзом над немецкими нацистами в 1945 году.

Российская армия продемонстрировала свою силу, представив новые ракеты и вооружения.

В параде приняло участие 12,5 тысячи российских военнослужащих, некоторые образцы оружия были показаны впервые.

Над Красной площадью пролетели самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», о которых Владимир Путин объявил в марте этого года.

В числе других впервые продемонстрированных вооружений были самолеты-невидимки Су-57, бронированные машины «Терминатор», ракетная система Тор-М2 класса «земля — воздух».

Робототехнический комплекс «Уран-6», предназначенный для обнаружения взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления, беспилотные летательные аппараты «Катран» и «Корсар» также были показаны миру впервые.

По Красной площади прошли и ракетные системы противовоздушной обороны «Панцирь-С», которые используются в Сирии

В числе войсковых подразделений, прошагавших по Красной площади, также были соединения женщин-военнослужащих.

Танки, обязательные участники военных парадов, тоже вышли на сцену.

На параде, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные государственные деятели, был один неожиданный гость.

Биньямин Нетаньяху. За торжественным шествием на Красной площади вместе с российским руководством наблюдал премьер-министр Израиля

Российский лидер Владимир Путин, выйдя к трибуне, отметил: «Война — это вызов самой жизни. Мы понимаем всю серьезность военной угрозы и осознаем, как хрупок мир».

Обратили на себя внимание высокие меры безопасности, предпринятые при проведении большого парада.