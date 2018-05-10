В районной школе прошла встреча учеников с ветеранами ВОВ

Недавно в музее «Особое партизанское соединение „Тринадцать“» прошла встреча учеников школы № 538, представляющих всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

В начале встречи ученики школы № 538 подарили ветеранам цветы. Потом выступил школьный хор, а ученицы третьего класса прочитали стихи о войне.

После концерта состоялась беседа. Ребята спрашивали у ветеранов про войну, фронтовые будни, работу в тылу. Для школьного музея «Особое партизанское соединение „Тринадцать“» внук Гришина передал два экспоната.