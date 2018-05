Natus Vincere сыграет на ESL One Cologne 2018

Welcome the CIS CS:GO legends — @natusvincere are going to #ESLOne Cologne 2018! 🏆https://t.co/aPp3VqIwFp pic.twitter.com/VmXMUW53Ou

— ESL Counter-Strike (@ESLCS) 10 мая 2018 г.

Ранее инвайты достались SK Gaming, Cloud9, Fnatic, FaZe Clan, G2 Esports, Astralis, BIG и Team Liquid.