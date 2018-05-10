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Жители Петрозаводска обрушили поток жалоб на плохой вывоз мусора
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Жители Петрозаводска обрушили поток жалоб на плохой вывоз мусора 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Несколько районов карельской столицы завалены отходами из-за некачественной работы компании «Экоград».
Одна из трех компаний, который занимаются вывозом мусора с территории Петрозаводска и Прионежья, не справляется со своей работой. Об этом сегодня заявила мэр карельской столицы Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами.
Претензии градоначальник высказала в адрес компании «Экоград-Петрозаводск». Она в рамках договора с региональным оператором с 1 мая обслуживает районы Октябрьский, Первомайский, Соломенное, Центр, Голиковка, Зарека, а также часть Прионежского района со стороны Заозерья. По словам Мирошник, за девять дней с этих территорий поступило множество жалоб от населения.
— Это заваленные мусором контейнерные площадки, на которые уже не вмещаются отходы, и они выносятся на тротуары и проезжую часть. Мы в очень жестком формате сегодня общались с региональным оператором и с обслуживающей организацией. Они объясняют плохое качество уборки разными причинами, которые, я полагаю, абсолютно несущественны для жителей Петрозаводска. Например, одна из причин — что переход на новую систему обращения с отходами произошел в период субботников, и объемы вывозимого мусора возросли. Но это никак не связано с полномочиями оператора по очистке контейнерных площадок, — заявила Ирина Мирошник.
Градоначальник сообщила, что в адрес фирмы направлена претензия, которая позволяет применить штрафные санкции и не заплатить оператору за май, а также расторгнуть контракт.
— До 14 мая мы вместе с прокуратурой будем анализировать количество обращений. Если улучшения ситуации не будет заметно, я буду настаивать на расторжении контракта. Чтобы избежать перебоев в оказании услуг по вывозу мусора, при необходимости привлечем ресурсы муниципального предприятия,
— рассказала Ирина Мирошник.
Ранее руководитель регионального оператора по обращению с коммунальным отходами заявлял, что проблемы с вывозом мусора являются «точечными» и связаны с переходным периодом. Отметим, что на плохую уборку горожане жалуются и журналистам. Например, такое фото в редакцию прислала петрозаводчанка, живущая на улице Достоевского.
По материалам: ptzgovorit.ru
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