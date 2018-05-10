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Опубликован график работы лаборатории по приему клещей от населения
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Опубликован график работы лаборатории по приему клещей от населения 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Укусивших паразитов для проверки принимает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».
Роспотребнадзор по республике Карелия напоминает, что прием клещей на проверку проводится лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», по адресу г. Петрозаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10.
Часы работы лаборатории:
МАЙ  Пн-чт: с 8.00 до 17.00 без перерыва.
Пт: с 8.00 до 16.45 без перерыва.
13,20,27 мая: с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30.
12,19,26 мая: с 14.00 до 18.00.
ИЮНЬ
Пн-чт: с 8.00 до 17.00 без перерыва.
Пт: с 8.00 до 16.45 без перерыва.
3,11,17,24 июня: с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30.
2,16,23,30 июня: с 14.00 до 18.00.
ИЮЛЬ
Пн-чт: с 8.00 до 17.00 без перерыва.
Пт: с 8.00 до 16.45 без перерыва.
1 июля: с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30.
Сезон активности клещей начинается с ранней весны и заканчивается поздней осенью. Они являются разносчиками энцефалита и носителями боррелиоза. Если получилось так, что у вас был контакт с клещом, нужно немедленно сдать его на анализ в течение 48 часов, чтобы своевременно было назначено правильное лечение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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