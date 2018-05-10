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В СПЧ раскритиковали идею наказания за вовлечение детей в незаконные акции
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В СПЧ раскритиковали идею наказания за вовлечение детей в незаконные акции 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отрицательно отнесся к законопроекту об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции: это не может быть самостоятельным правонарушением, но может быть включено в соответствующую статью как отягчающее обстоятельство.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Предлагается внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что организаторам несанкционированных акций будет грозить до полумиллиона рублей штрафа или арест на 15 суток за вовлечение несовершеннолетних.
"Я отношусь к этому законопроекту отрицательно, прежде всего, потому что он противоречит концептуальным основам Кодекса об административных правонарушениях", — заявил Федотов РИА Новости.
В кодексе, напомнил он, ясно сказано, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения есть отягчающее вину обстоятельство.
"Оно может быть квалифицирующим признаком, но не может быть самостоятельным правонарушением, иначе нам бы пришлось по многим статьям кодекса делать дополнения о вовлечении несовершеннолетних. Например, в кодексе есть статья «побои». Ну что же, нам теперь делать статью «вовлечение несовершеннолетних в побои»?" — отметил глава СПЧ.
Единственное, что, по его мнению, можно было бы сделать — включить вовлечение несовершеннолетних в качестве отягчающего вину обстоятельства в отношении лиц, являющихся организаторами несанкционированных акций.
"Это бы грозило ужесточением административного наказания для организаторов несанкционированных акций, если они вовлекают несовершеннолетних. Но при этом следует иметь в виду, что вовлечение несовершеннолетних доказать будет достаточно сложно, если не было прямого призыва именно к участию несовершеннолетних", — добавил собеседник агентства.
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