Коньков: США заинтересовались СМИ Узбекистана из-за смены власти

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на президентских выборах в декабре 2016 года.

Sputnik Узбекистан: последние новости

"Каски" не в кассу. Госдеп лишил "Белые каски" денег на кино

Forbes назвал самого богатого человека планеты: это уже не Билл Гейтс

Немецкие ученые: янтарная комната может быть спрятана на юге Саксонии