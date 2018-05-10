В какой период западные украинцы любили русских

Западные украинские регионы считаются колыбелью украинской государственности. Именно здесь возникла Западно-Украинская народная республика, здесь существовала Карпатская Украина , выступившая Пьемонтом при объединении малороссийских и не только земель в украинское государство. Здесь недолюбливают русских. Но так ли это было раньше? История говорит о другом.

Русинский край

Закарпатская область — регион, который располагается на самом западе Украины, но и сейчас не до конца признает себя украинским. Его автохтонное население — русины.

Словакии, Сербии, Хорватии и Историки, политики, культурологи сломали немало копий в баталиях о том, кем они являются. Киев говорит, что украинцами или украинским субэтносом. Сами русины, а также власти Польши Российской Федерации считают их национальным меньшинством и отдельным народом.

Русинская история около тысячи лет отличалась от истории Киевской Руси, русских княжеств, да и вообще великороссов, малороссов и белоруссов. Находясь во власти австрийцев, венгров, поляков, чехословаков они сохранили свою идентичность и единство с Россией.

Это стоило больших жертв. Православную веру удалось сохранить в том числе и в униатстве, из которого русины при первой же возможности возвращались к Московскому Патриархату. Себя же они считают русскими. Этноним «русин» выступает производным от русского, а родина для них — от Карпат до Тихого океана.

Больше всех с русинско-русской идентичностью населения Закарпатья или Подкарпатской Руси боролась Австро-Венгрия. На государственном уровне проводилась целенаправленная политика по украинизации населения региона.

В годы Первой мировой войны был устроен настоящий геноцид в отношении русинов, созданы первые в Европе лагеря смерти — Талергоф и Терезин. В них попадали русины за свое русофильство, сочувствие и сопереживание за судьбу родной им России.

Русский путь Закарпатья

Желание вернуться домой, соединиться с Россией было сильным не только для жителей Закарпатья, но и для Галичины, где долгое время сохранялись русофильские тенденции. Когда великий будитель русинского народа Александр Духнович встретил на улице Прешова донского казака, то счастье переполняло его и он ожидал единения Подкарпатской Руси с Россией.

В 1918 году после Первой мировой войны стал вопрос: кому отойдет русинский край. Сторонников объединения с Россией оттолкнул приход к власти в нашей стране большевиков. Выбор был сделан в пользу Чехословакии, где была создана соответствующая автономия. Остальные земли западной Украины отошли Польше, которая продолжила целенаправленную политику австро-венгерских властей по украинизации населения региона.

В 1939 году в состав СССР вошла территория Галичины, ставшая головной болью советских властей. Именно там зародились Украинская повстанческая армия , Организация Украинских националистов, а сегодня целый ряд националистических организаций.

В 1944 году сбылась мечта русинов и они воссоединились с русским народом, но не так, как хотели. Православный съезд в Мукачёво писал товарищу Сталину о необходимости создания союзной Карпато-русской советской социалистической республики или непосредственно включить Подкарпатскую Русь в состав РСФСР, как впоследствии сделали с Калининградской областью . Но Закарпатье вошло в состав Украинской ССР, и дальше последовала очередная украинизация населения.

В 1991 году 78% населения Закарпатья проголосовало за особый статус региона. Но Киев это мнение отверг. Созданное правительство Подкарпатской Руси было объявлено сепаратистами и террористами, а на их лидеров и сейчас СБУ ведёт уголовное дело.

Западная Украина всего за сто лет превратилась в антироссийский плацдарм из региона, где население идентифицировало себя с русскими. Целенаправленная политика австрийских, польских, а затем советских и украинских властей стремительно стирала русское самосознание её жителей.