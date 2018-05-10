С пылью и мусором на дорогах Архангельска в летний сезон будут бороться шведской техникой

С 21 апреля Архангельск перешел на летнее содержание дорог, но только сейчас уборка городского пространства входит в активную стадию. Пока что в сутки на улицах города работают около 15 единиц техники, но в ближайшее время число уборочных машин планируют увеличить до 25, рассказал сегодня на брифинге с журналистами гендиректор Плесецкого дорожного управления Фёдор Корнеев.

Летнее содержание дорог входит в двухлетний контракт администрации города и дорожников. На два зимних и летних сезона заложено около 600 миллионов рублей. Из этой суммы на работы летом тратится приблизительно 1/6 часть средств. Уборка затрагивает 210 километров дорог 1-й и 2-й категорий — то есть с твёрдым покрытием.

Технологически бороться с пылью и грязью с этого года будут несколько иначе — на улицы города уже вышли новые подметально-уборочные машины шведского производства. Таковых закуплено три единицы.

— Суть их в том, что сбор песка и мусора проходит внутрь машины, а выгрузка возможна в борт самосвала напрямую. Скорость движения машины — до 20 км/ч. В чём плюс? Они создают увлажнение перед тем, как собирают смёт — сразу же получается обеспыливание, — пояснил Корнеев.

Особое внимание при уборке уделят карманам остановочных комплексов и посадочным площадкам, то есть те изгибы проезжей части, где скапливается больше мусора. Дополнительные средства будут выделены на уборку перешедшей в собственность города Красной пристани.

— Бюджет уже сверстан, и появление любого такого объекта вызывает определенные сложности. Те объемы, которые приняты, предполагают заключение с Плесецким управлением дополнительного соглашения. Увеличить сумму контракта по нему можно в рамках 10%, — разъяснил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр Чечулин.

В ближайшее время дорожники планируют пройти каждую улицу города, чтобы до конца убрать мусор, оставшийся с зимы. Особое внимание уделят реконструируемому Ленинградскому проспекту.

До конца мая также будет заключен контракт на установку и ремонт нового леерного ограждения.