Аграрный университет поменяет цвет: смотрим новый эскиз здания на Карла Либкнехта

Уральский государственный аграрный университет поменяет цвет после большого ремонта: он будет намного светлее. Мы писали о том, что ждёт историческое здание на Карла Либкнехта, 42, и делали обзор его истории — его построили в начале ХХ века в качестве городской промышленно-художественной школы, и тогда оно было одноэтажным.

Изменялось и достраивалось здание УрГАУ четыре раза, из эклектики преобразуясь в модерн, потом в конструктивизм, и потом — в советскую неоклассику. Срок реставрации здания по новому проекту будет зависеть от федерального финансирования, уточнили в университете.

У здания, согласно проекту, планируется отреставрировать ограду — заменить разрушающийся кирпич, снять рекламные конструкции, убрать деревья, которые выросли слишком близко к ней, заменив их на новые, но в нормативной близости. Также будут отреставрированы фасады, конструкции балконов и полностью отремонтирована крыша.

Помимо износа и повреждений крыши в ходе чистки снега и льда, в одной из ее частей обнаружили грубые нарушения технологии строительства при устройстве кровель из железа. Так что кровля будет замена полностью: будут усилены стропила, чердачные стены, заменён чердачный утеплитель.