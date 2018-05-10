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Аграрный университет поменяет цвет: смотрим новый эскиз здания на Карла Либкнехта
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Аграрный университет поменяет цвет: смотрим новый эскиз здания на Карла Либкнехта 

e1.ru 45 минут назад
Фото: e1.ru
Уральский государственный аграрный университет поменяет цвет после большого ремонта: он будет намного светлее. Мы писали о том, что ждёт историческое здание на Карла Либкнехта, 42, и делали обзор его истории — его построили в начале ХХ века в качестве городской промышленно-художественной школы, и тогда оно было одноэтажным.
Изменялось и достраивалось здание УрГАУ четыре раза, из эклектики преобразуясь в модерн, потом в конструктивизм, и потом — в советскую неоклассику. Срок реставрации здания по новому проекту будет зависеть от федерального финансирования, уточнили в университете.
У здания, согласно проекту, планируется отреставрировать ограду — заменить разрушающийся кирпич, снять рекламные конструкции, убрать деревья, которые выросли слишком близко к ней, заменив их на новые, но в нормативной близости. Также будут отреставрированы фасады, конструкции балконов и полностью отремонтирована крыша.
Помимо износа и повреждений крыши в ходе чистки снега и льда, в одной из ее частей обнаружили грубые нарушения технологии строительства при устройстве кровель из железа. Так что кровля будет замена полностью: будут усилены стропила, чердачные стены, заменён чердачный утеплитель.
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