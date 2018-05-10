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Идеальные косухи, белые джинсы и пиджаки, подчеркивающие талию, в коллекции Mugler
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Идеальные косухи, белые джинсы и пиджаки, подчеркивающие талию, в коллекции Mugler 

Harper’s Bazaar 44 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В декабре прошлого года руководство Mugler объявило, что новым креативным директором Дома стал американский дизайнер Кейси Кэдуолладер. Он сменил на посту британского дизайнера Давида Кому. Ранее Кэдуолладер работал в Narciso Rodriguez, Loewe и J. Mendel. С 2015 года занимал пост креативного директора преколлекций Acne Studios. И вот сегодня он представил лукбук своей дебютной коллекции для Mugler. Ставя дизайнера во главе Дома, руководство бренда очень надеялось вернуть марке былую славу и увеличить продажи — судя по тому, что мы видим сейчас, шансы на осуществление планов велики.
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