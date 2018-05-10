Идеальные косухи, белые джинсы и пиджаки, подчеркивающие талию, в коллекции Mugler

В декабре прошлого года руководство Mugler объявило, что новым креативным директором Дома стал американский дизайнер Кейси Кэдуолладер. Он сменил на посту британского дизайнера Давида Кому. Ранее Кэдуолладер работал в Narciso Rodriguez, Loewe и J. Mendel. С 2015 года занимал пост креативного директора преколлекций Acne Studios. И вот сегодня он представил лукбук своей дебютной коллекции для Mugler. Ставя дизайнера во главе Дома, руководство бренда очень надеялось вернуть марке былую славу и увеличить продажи — судя по тому, что мы видим сейчас, шансы на осуществление планов велики.