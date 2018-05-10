Посетителям библиотеки Михаила Светлова предложат мастер-класс по личностному росту 

Специалисты проведут мастер-класс по личностному росту 16 мая. Посетить занятие можно в библиотеке имени Михаила Светлова.
Урок называется «Мой аватар — как определить свои сильные и слабые стороны».
— Занятие пройдет в рамках цикла «Персональный вектор», который организован в нашем учреждении, — пояснили сотрудники читальни.
Они проинформировали, что мастер-класс проведет психолог Дмитрий Фролов.
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Вход свободный. Лекция начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.