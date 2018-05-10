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Посетителям библиотеки Михаила Светлова предложат мастер-класс по личностному росту
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Посетителям библиотеки Михаила Светлова предложат мастер-класс по личностному росту 

Управа Пресненского района города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Специалисты проведут мастер-класс по личностному росту 16 мая. Посетить занятие можно в библиотеке имени Михаила Светлова.
Урок называется «Мой аватар — как определить свои сильные и слабые стороны».
— Занятие пройдет в рамках цикла «Персональный вектор», который организован в нашем учреждении, — пояснили сотрудники читальни.
Они проинформировали, что мастер-класс проведет психолог Дмитрий Фролов.
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Вход свободный. Лекция начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
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