Политологи высказались о третьем сроке Путина

Парламент Чечни намерен инициировать принятие Госдумой закона, который бы позволил продлить срок полномочий действующего президента до 2030 года. Однако опрошенные News.ru эксперты полагают, что этот вопрос пока остается «токсичным» как для власти, так и в восприятии населения.

Профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Сергей Черняховский полагает, что Рамзан Кадыров — человек искренне преданный Путину, поэтому внесённое парламентом Чечни предложение не стоит рассматривать, как некую попытку набрать политические очки. «В данном случае играет роль восточный менталитет. Руководитель Чечни убеждён в эффективности работы российского президента, и его видение не предполагает смену власти», — полагает политолог.

Как напоминает Черняховскоий, Рамзан Ахматович вносил подобное предложение и в 2007 году, перед избранием Медведева. «Тогда Владимир Владимирович не пошел на это, не пойдет и сейчас. Хотя юридические лазейки, которые позволят принять законопроект имеются», — высказал свое мнение Сергей Черняховский.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nir Alon

Глава республики Чечни Рамзан Кадыров

Он полагает, что дополнительное время даст возможность контролировать запущенные процессы и исполнение указов, но внесение столь глобальных корректировок в закон будут иметь негативные последствия: «Нельзя создавать прецедент, когда закон можно повернуть так, как удобно определенной группе лиц. И власть это прекрасно понимает».

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов полагает, что с юридической точки зрения возможно все. «Внесут нужные решения в законодательство, закрепят решением Конституционного суда, если понадобится, то и Конституцию можно изменить», — полагает эксперт. Впрочем, в ситуации повышения пенсионного возраста и прочих непопулярных реформ усиление власти президента представляется вполне реальным.

О юридической возможности внесения изменений в Конституцию говорит и Александр Асфаров, но при этом журналист и политолог указывает, что сама тема продления полномочий долгое время воспринималась как токсичный посыл. Причем как во властных кулуарах, так и в народе. «Подобные заявления могут использоваться для спекуляции и набора политических очков. Причем в случае с Рамзаном Кадыров — тоже. Его безусловную преданность Путину оспаривать бесполезно, тем не менее он политик и все его высказывания, так или иначе, стоит рассматривать, как попытки получить дополнительные политические преференции», полагает Асфаров. Политолог полагает, что когда данное предложение исходит от Кадырова, это лишь отдаляет его от конструктивного русла и связано именно с политическим имиджем лидера Чечни.

При этом Александр Асфаров замечает: «Но если абстрагироваться от токсичного контекста — данное предложение может рассматриваться как вполне серьезное. Более того, оно не будет противоречить демократическим процедурам, если, скажем, его проведут через всенародный референдум. Главное — наличие запроса в обществе. На мой взгляд, в данный момент такой запрос отсутствует».