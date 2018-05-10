Reuters: ситуация с Ираном развивается как с Ираком 

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». США сейчас в противостоянии с Ираном повторяют сценарий начала вторжения в Ирак, утверждают бывшие аналитики Минобороны США, опрошенные Reuters.
Сомнительные разведанные вновь становятся основой при принятии решений военных операций в Сирии и Иране. Пятнадцать лет спустя после вторжения Ирака из-за лживых разведданных об оружии массового уничтожения и связи с "Аль-Каидой" Соединенные Штаты вновь готовы начать войну на Ближнем Востоке из-за предполагаемых иранских разработок по ядерному оружию и недоказанных утверждений в иранской поддержке терроризма. "Есть тревожные и жуткие сходства в злоупотреблении разведданными тогда и сейчас", — сказал Пол Пиллар, который был лучшим аналитиком разведки США на Ближнем Востоке с 2001 по 2005 годы. Директор по национальной разведке администрации Трампа Дэн Куат заявил в феврале в Конгрессе, что сделка с Ираном продлевает время, необходимое Ирану для производства ядерного оружия. Политика президента США Дональда Трампа против Ирана очень похожа на ситуацию перед началом иракской операции, утверждают в разговоре с Reuters действующие и бывшие официальные лица США, которые были свидетелями вторжения в Ирак. С марта 2003 г. в Ираке по-прежнему остаются сохраняются межэтнические и религиозные конфликты, которые не может уладить контингент из 5 тыс. солдат США. В Ираке погибло более 4,4 тыс. военнослужащих США и сотни тысяч иракцев и это, по мнению, аналитиков, опрошенных Reuters, стало одним из основных поражений внешней политики США. Есть эксперты, которые считают маловероятным вторжение в Иране. "Степень враждебности увеличилась между странами Персидского залива и Израилем с одной стороны, и с другой — с Ираном. Что касается прямой атаки на Иран, это маловероятно, потому что это приведет к необходимости всеобъемлющей войны, которую ни одна из сторон не сможет вынести", — утверждает аналитик из Ливана Фейсал Абдул Сатер, близкий к поддерживаемой Ираном группе "Хизбалла". Марк Дубовиц, глава центра Фонда защиты демократий, сказал, что война в Ираке была частично связана с мнением о том, что быстро потеряли эффективность экономические санкции против Саддама, введенные после его вторжения в Кувейт в 1990 г. А санкции против Ирана работают. "Я считаю, что сейчас все наоборот", — сказал Дубовиц, отметив, что Трамп, похоже, выступает за более жесткое экономическое давление на Иран, чем за на военные действия. Несмотря на противоположные мнения, два официальных лица США, знакомые с политикой Ирана, заявили, что считают, что конечная цель Трампа против Ирана была похожа на действия администрации Буша против Ирака: заменить антиамериканское правительство дружественным. "Но наивно полагать, что демократия укоренится в Иране", если Исламская республика рухнет, сказал один из официальных лиц в Вашингтоне.