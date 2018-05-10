Тимофеева: реорганизация «Почты России» будет проходить под парламентским контролем

В четверг, 10 мая, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об акционировании ФГУП «Почта России», согласно которому предприятие сменит организационную форму, но не собственника, которым останется государство.

По мнению вице-спикера, в настоящее время реорганизация необходима «Почте России», чтобы выработать у организации клиентоориентированный подход.

При этом Ольга Тимофеева подчеркнула, что процесс преобразований будет проходить под жёстким внешним контролем: «Что такое „Почта России“? Это крупный собственник имущества. Много почтовых отделений находится в центре городов и сёл, это „лакомые кусочки“. Поэтому мы будем контролировать, чтобы здания главпочтамтов и почтовых отделений не ушли за копейки в другие руки. В законопроекте есть прямые нормы, как будет проходить передача имущества в новое предприятие».

Другой задачей, по словам депутата, является сохранение штата «Почты России» в ходе реорганизации, поэтому в законопроекте прописано, что по причине реорганизации ни один работник почты не может быть уволен.

Наконец, под контролем парламента и общества будет тема сохранения небольших почтовых отделений в отдалённых населённых пунктах.

Отдельно Ольга Тимофеева обратила внимание на невозможность приватизации предприятия, подобного «Почте России», так как структура выполняет большую социальную нагрузку: доставляет не только письма и газеты, но и пенсии и пособия отдельным категориям граждан.

«Мы должны сохранить все социальные функции почты. Поэтому «Почта России» останется государственным предприятием», — заключила вице-спикер Госдумы.