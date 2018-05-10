Избивавший Рианну экс-бойфренд Крис Браун теперь проходит по делу об изнасиловании

29-летний экс-бойфренд Рианны Крис Браун снова под следствием: певец проходит по делу о жестоком изнасиловании, случившемся еще год назад. Правда, в самом изнасиловании пострадавшая, чье имя не раскрывается в интересах следствия, Брауна не обвиняет — ее насиловали другие люди, но с «разрешения» рэпера.

Дело было так. В феврале прошлого года указанная женщина после концерта Криса Брауна отправилась на афтепати к нему в студию, а затем и к нему домой. Там, по ее словам, творилась настоящая вакханалия: алкоголь тек рекой, хозяин дома всем раздавал наркотики, были люди с оружием. Жертва утверждает, что в какой-то момент Браун заманил ее в спальню, где находились его друзья, а сам вышел и заблокировал дверь диваном. На крики оказавшейся в ловушке женщины и просьбы выпустить ее музыкант не реагировал, а его друзья начали издеваться над ней: сначала некая подруга Брауна заставила жертву заняться оральным сексом с приятелем рэпера, музыкантом и продюсером Лоуэллом Гриссомом (он тоже значится ответчиком по иску), известным также под псевдонимом Young Lo, а затем принудила к оральному сексу и с ней. Когда пострадавшей наконец-то удалось вырваться из комнаты, она побежала в ванную, чтобы смыть кровь с лица, но там ее снова настиг Гриссом, где дважды изнасиловал.

Лоуэлл Гриссом

Крис Браун

Эти и другие подробности сексуального насилия перечислены в иске, который передан в суд Лос-Анджелеса , сейчас полиция ведет расследование. Известно, что в тот вечер полицейские действительно приезжали к дому Брауна, но тот не открыл им дверь. Полицию вызвала мать жертвы, которая отследила телефон дочери и забила тревогу. Именно из-за телефона, по словам пострадавшей, она и оказалась в злополучном доме: Браун с друзьями забрали у нее телефон еще в студии, и она поехала с ними дальше, чтобы вернуть его.

Адвокат потерпевшей считает дело очень серьезным и советует Брауну готовиться к длительному процессу: от музыканта, с попустительства которого в доме творилось беззаконие, требуют компенсацию морального вреда — 17 миллионов долларов. Эту же сумму жертва требовала от Брауна до того, как подала иск, не желая доводить дело до суда, но тот не отреагировал на ее заявления. Представители музыканта все обвинения в его адрес отрицают:

Крис ничего не делал. В другие времена подобное назвали бы просто шантажом,

— заявил адвокат Брауна.

Крис Браун

Однако проблемы с законом у рэпера давно, причем большинство из них связано именно с насилием: в 2009 году он был признан виновным в избиении своей тогдашней подруги Рианны, а в прошлом году получил судебный запрет на приближение к еще одной своей бывшей подружке, Карруче Тран — также из-за систематических избиений последней.

Крис Браун и Рианна