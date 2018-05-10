Воспитанники саяногорской «Жемчужинки» заразились сальмонеллезом от кухарки

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в детском саду «Жемчужинка» в Саяногорске . Источником инфекции, предполагают специалисты, является одна из сотрудниц пищеблока — носитель возбудителя сальмонеллеза. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

Эксперты установили, что всего семь воспитанников детского сада заболели сальмонеллезом. Было проведено эпидемиологическое расследование, где выяснилось, что инфекцию малыши подхватили из кухни. После взятия проб биоматериала сотрудников положительными оказались результаты одной из работниц пищеблока. Главной причиной возникновения очага инфекции называют несоблюдение личной гигиены. Сейчас женщина отстранена от работы, а против руководства садика возбуждено административное дело по грубому нарушению санитарных норм.

Информация о разбирательстве в детском саду Саяногорска появилась накануне в местных СМИ, которые и инициировали проверку в Роспотребнадзоре. Изначально сообщалось о пяти заболевших детях.