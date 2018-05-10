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Первые уроки хорового пения прошли в библиотеке на Алтушке
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Первые уроки хорового пения прошли в библиотеке на Алтушке 

Управа района Лианозово 51 минуту назад
Фото: Управа района Лианозово
Пенсионеров района Лианозово приглашают на уроки хорового пения, которые стартовали в библиотеке №57 на Алтуфьевском шоссе. Они проходят в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Не бойтесь, если не уверены в своих вокальных способностях. Педагог поможет развить и поставить голос, — уточнили в библиотеке.
Напомним, что записаться на занятия в рамках «Московского долголетия» могут жители столицы, достигшие пенсионного возраста. Чтобы присоединиться к одной из групп, необходимо прийти в районный центр соцобслуживания с паспортом и СНИЛС и заполнить анкету. ЦСО «Лианозово» находится по адресу: ул. Новгородская, дом 32. Адрес библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 91. (то)
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