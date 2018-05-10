Ещё
Концерт, спортивный праздник и мастер-классы провели для жителей Алтуфьева в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт, спортивный праздник и мастер-классы провели для жителей Алтуфьева в День Победы 

Управа Алтуфьевского района 51 минуту назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В День Победы, 9 мая, в Алтуфьевском районе прошел ряд праздничных мероприятий «Я помню, я горжусь!»: концерт с участием заслуженного артиста России Анатолия Ткачука и творческих коллективов района, а также мастер-классы и спортивный праздник. Об этом сообщила заместитель директора досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Маргарита Ломакина.
— В рамках спортивного праздника «Равнение на победу!» участники сыграли в настольный теннис, шашки, волейбол и не только. В день мероприятия работала полевая кухня, — уточнила Маргарита Ломакина.
Праздник прошел по адресу: ул. Инженерная, вл. 1. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Детскую площадку привели в порядок на Костромской улице Освещение восстановили во дворе в Путевом проезде По телефону доверия СВАО сообщили о незакрытых дверях подвалов и подъездов дома в Путевом проезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение949
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала284
Клейменов больше не будет вести программу «Время»85
Асад ответил Трампу на оскорбление49
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1393
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение