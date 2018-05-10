Концерт, спортивный праздник и мастер-классы провели для жителей Алтуфьева в День Победы 

В День Победы, 9 мая, в Алтуфьевском районе прошел ряд праздничных мероприятий «Я помню, я горжусь!»: концерт с участием заслуженного артиста России Анатолия Ткачука и творческих коллективов района, а также мастер-классы и спортивный праздник. Об этом сообщила заместитель директора досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Маргарита Ломакина.
— В рамках спортивного праздника «Равнение на победу!» участники сыграли в настольный теннис, шашки, волейбол и не только. В день мероприятия работала полевая кухня, — уточнила Маргарита Ломакина.
Праздник прошел по адресу: ул. Инженерная, вл. 1. (то)