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Коллектив «Вдохновение» выступил на 1-й Вольской
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Коллектив «Вдохновение» выступил на 1-й Вольской 

Управа района Некрасовка 40 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Сольные концерты ведущего творческого коллектива города Москвы кружка народной песни «Вдохновение» из Дома культуры «Заречье» — всегда яркое событие в культурной жизни района Некрасовка. В воскресенье, 6 мая, состоялось выступление коллектива с программой «Родные песни поём все вместе». Зрители исполнили с коллективом как полюбившиеся песни, так и новые композиции.
Напомним, что Дом культуры «Заречье» расположен по адресу: 1-я Вольская улица, дом 11.
Узнать о ближайших мероприятиях можно по телефону: 8 (495) 706-89-86. (то)
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