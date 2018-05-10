Детскую площадку привели в порядок на Костромской улице

Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город»

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» в порядок привели детскую площадку во дворе дома 10 по Костромской улице. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, банки краски убраны, замечания устранены. С начальником участка проведена разъяснительная беседа», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)