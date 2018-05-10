Коллективы «ЭПИ» на Стандартной поздравили ветеранов с Днем Победы песнями и танцами

Музыкально-эстетический центр «ЭПИ» поздравил ветеранов и жителей Алтуфьевского района с Днем Победы, выступив с праздничным концертом 7 мая. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко.

— Все вместе пели песни военных лет, радовались русским танцам и аплодировали юным артистам. Ребята из общественного объединения организовали для старшего поколения чай. Было живое и душевное общение, — поделилась Ольга Логвиненко.

Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. (то)