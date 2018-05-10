ЦБ Японии намерен продолжать нынешний курс политики

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Члены правления Банка Японии обсудили необходимость обеспечения устойчивости политики и подтвердили приверженность достижению 2%-й цели по инфляции в ходе заседания 26-27 апреля, пишет Bloomberg.

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

На этом заседании регулятор отказался от формулировки о том, когда ожидается достижение целевого уровня инфляции. Резюме мнений участников заседания, опубликованное в четверг, указывает на то, что Банк Японии продолжит свой нынешний курс после назначения двух новых заместителей главы центробанка, включая рефляциониста Масадзуми Вакатабе. Резюме подает более сильный сигнал о необходимости длительного смягчения денежно-кредитной политики, считает Джанко Нишиока, главный экономист Sumitomo Mitsui Banking Corporation и бывший представитель Банка Японии. «Это подтверждает, что в ближайшее время никаких изменений политики не произойдет», — отметил он. Один из членов правления заявил на апрельском заседании, что центробанк должен дать понять, что нет никаких изменений в его обязательстве достичь цели как можно скорее, следует из протокола заседания, в котором не указано, кто именно сделал то ли иное заявление. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что регулятор продолжит смягчение «очень настойчиво».

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ЦБ Японии может отложить отказ от стимулов на годы ЦБ Японии оставил монетарную политику неизменной Абэ поручил Куроде принять меры для роста инфляции Как сообщали «Вести. Экономика», на заседании в апреле регулятор также представил прогноз, согласно которому инфляция составит 1,8% в 2019 и 2020 финансовых годах. Это означает, что инфляция будет ниже целевого уровня еще три года. Восемь из девяти членов совета управляющих заявили, что существуют понижательные риски для прогноза по инфляции на 2020 год. Один из членов правления сказал, что раннее повышение ставок приведет к многочисленным негативным последствиям, включая падение цен на облигации и акции, в то время как более сильная иена сократит прибыли компаний. Однако на заседании обсуждались и побочные эффекты смягчения. Один из членов правления сказал, что важно рассмотреть желаемую форму кривой доходности, учитывая, что совокупное воздействие на финансовые учреждения становится «все более серьезным». Один из участников заседания также заявил, что «возможные побочные эффекты следует продолжать рассматривать со всех сторон». Кроме того, один из членов правления сказал, что, возможно, было бы целесообразно, чтобы правительство и Банк Японии сотрудничали и рассмотрели возможность принятия мер, как только риски для целевого показателя инфляции материализуются. Рост потребительских цен без учета стоимости свежих продуктов питания в марте замедлился до 0,9% в годовом выражении. Это ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии.