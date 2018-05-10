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Стало известно, когда начнётся следующий сезон Примеры
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Стало известно, когда начнётся следующий сезон Примеры 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Sport.es, розыгрыш турнира сезона 2018/19 стартует 18 августа, а завершится 26 мая.
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