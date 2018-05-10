Магнитные бури в мае могут привести к отключению электроники

На Землю обрушится солнечная буря, которая может привести к отключению электроники и техники, связанной со спутниками. Но сильно беспокоиться не стоит, потому что буре присвоена категория G1 — самая легкая из пяти, где G5 — это нанесение серьезного урона нашей планете.

НАСА также зафиксировало повышенную солнечную активность. На Солнце открылись три корональных отверстия, выбрасывая большое количество космических частиц в направлении Земли. В Южном полушарии будет видно «световое шоу», похожее на северное сияние.

Метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, учащенное сердцебиение, бессонницу и выброс адреналина на протяжении всего мая. Врачи не рекомендуют без острой надобности садится за руль 6-7 мая. Старайтесь больше отдыхать, не волноваться, пить больше воды и максимально облегчить свою диету.

Но эксперты считают, что последствия магнитной бури могут быть более серьезными, чем головная боль. Возможны отключения электроники, навигационных и спутниковых систем. Могут возникнуть проблемы с сотовой связью, спутниковым телевидением и GPS навигаторами.

По прогнозам синоптиков бури продлятся до 10 мая, а потом вернутся 17-18 мая.