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Пешеходную дорожку отремонтировали на Абрамцевской улице
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Пешеходную дорожку отремонтировали на Абрамцевской улице 

Управа района Лианозово 51 минуту назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» в порядок привели пешеходную дорожку по адресу ул. Абрамцевская, д. 12. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Уважаемый пользователь портала! В настоящее время выполнены работы по уборке асфальтобетонного покрытия», — говорится в официальном ответе на портале «Наш город».
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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