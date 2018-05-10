Пешеходную дорожку отремонтировали на Абрамцевской улице

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» в порядок привели пешеходную дорожку по адресу ул. Абрамцевская, д. 12. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Уважаемый пользователь портала! В настоящее время выполнены работы по уборке асфальтобетонного покрытия», — говорится в официальном ответе на портале «Наш город».

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)