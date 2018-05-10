Мастер-класс по фристайл-нунчаку прошел в Лианозовском парке

В День Победы, 9 мая, на главной сцене Лианозовского парка прошло показательное выступление по фристайл-нунчаку: мастера Тимофей Аганин и Сергей Дао выступили с композицией «Битва», а также показали эпические соло. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Затем рядом с танцплощадкой Сергей Дао провел мастер-класс по фристайл-нунчаку для всех желающих и рассказал об этом прогрессивном виде спорта и тренировках, — уточнили в парке.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (то)